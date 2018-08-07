Хабаровск, 7 августа, 2018, 06:55 — ИА Регнум. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев едет на Дальний Восток. В официальных сообщениях указывается, что цель визита главы правительства — совещание по социально-экономическому развитию ДФО. Чего ждёт макрорегион от этого визита, — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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На совещании, которое проведет премьер, обсудят также вопросы экологического туризма.

«Я думаю, что визит Дмитрия Медведева — это, в первую очередь, поддержка глав регионов, у которых сейчас предвыборная кампания. Это, как правило, срабатывает, в какой-то мере, тем более, что ситуация сегодня у всех губернаторов ДФО, прямо скажем, не самая лучшая. Очень хотелось бы, чтобы глава правительства обратил внимание на конкретику в реализации тех планов, которые обозначены в правительственных постановлениях, касающихся развития Дальнего Востока. Разговор должен идти, в первую очередь, о людях, ради которых все эти планы строятся, а постановления издаются. Возможно, Медведев хочет на месте получить информацию о реакции дальневосточников на пенсионную реформу, накануне 21 августа, когда в Госдуме РФ пройдет внеочередное заседание, посвященное этому вопросу. Страна взбудоражена, и Дальний Восток тут не исключение, рейтинги всех ветвей власти резко устремились вниз. Думаю, будут обсуждаться, мне бы, во всяком случае, этого хотелось, и вопросы паводков в Амурской области, ЕАО, Хабаровском крае, пожары в Якутии. Хотелось бы, тем более, что на это не раз уже обращал внимание секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава правительства обратил внимание и на продовольственную безопасность. С этим сегодня большие проблемы. Из-за паводков, пожаров, прочих, в том числе экономических факторов, нам сегодня уже не хватает овощей, мяса собственного производства. Что делать? Опять возвращаться к китайским продуктам? Но это — не дело, да и дорого сегодня нашим людям импортное продовольствие. В Хабаровском крае проблемы с рыбой. И дело не только в капризах природы. Рыбные запасы необходимо сохранять и приумножать, тут очень много вопросов, которые нужно решать комплексно», — поделился мнением доктор политических наук, политолог, профессор ТОГУ Илдус Ярулин.

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Довольно сложная ситуация сегодня складывается и в тяжелой промышленности.

Илдус Ярулин отметил, что сегодня Минобороны РФ говорит о том, что гособоронзаказ по строительству судов для ВМФ РФ на Дальнем Востоке может быть сорван:

«И заказы ведь, казалось бы, есть. Но они не обеспечены финансово. А это и налоги, и зарплата, и рабочие места, и развитие наших заводов, а также смежных производств. Ситуация сложная», — добавил политолог.

Одной из самых острых проблем Дальнего Востока остается транспортная недоступность, что называется, во всех её проявлениях: не хватает аэропортов, не хватает пилотов, самолетов, льготных и вообще просто доступных по цене, авиабилетов, не хватает железных и автомобильных дорог, мостов, несмотря на длительные и многословные разговоры о том, что Дальний Восток необходимо сделать, наконец, частью России не только «де-юре», но и «де-факто».

Требует серьезной ревизии, по мнению как дальневосточных ученых, так и простых людей, политика в отношении так называемого «человеческого капитала» — львиная доля усилий федеральных властей по-прежнему направлена на привлечение кадров извне, а местное, коренное население лишено и поддержки, и внимания.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дальневосточный федеральный округ, несмотря на множество программ по его развитию, по-прежнему серьезно отстает от других регионов России по всем показателям социально-экономического развития. Этого не отрицает и сам премьер Дмитрий Медведев. Во всяком случае, он не отрицал этого в марте 2018 года.

«По комплексному развитию Дальнего Востока. Я напомню, что поставлена задача по улучшению жизни дальневосточников. Эта работа идет уже не первый год. Нужно не просто догнать по показателям остальные регионы страны, что само по себе серьёзная задача, но и по возможности выйти на лучшие цифры. Работы там очень много. Мы понимаем, что, несмотря на проекты, отставание по целому ряду направлений сохраняется. Поэтому задача развития, причем приличного развития экономики и социальной сферы Дальнего Востока является, безусловно, актуальной на будущее», — сказал российский премьер на совещании с вице-премьерами 19 марта 2018 года.

Между тем негативные тенденции на Дальнем Востоке не только не исчезают — они продолжают нарастать.

Растет количество крупных предприятий-банкротов, что приводит к увеличению безработицы, падению доходов населения, усилению оттока населения из ДФО в другие регионы России.

За первое полугодие 2018 года отрицательное миграционное сальдо ДФО превысило аналогичный показать за весь 2017 год: 20 тыс. человек за 6 месяцев 2018-го против 17,4 тыс. человек за 12 месяцев 2017 года.

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