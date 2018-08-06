Новосибирск, 6 августа, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Для плана развития новосибирского «Академгородка 2.0» отобраны более 35 проектов по развитию научной, инновационной инфраструктуры и высокотехнологичных производств, пишет «Континент Сибирь».

Minsvyaz.ru Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк)

В итоговый перечень попали более 15 проектов от институтов Сибирского отделения Российской академии наук, около пяти проектов от Новосибирского государственного университета и десяток проектов от бизнеса.

В «Академгородок 2.0», например, вошли такие проекты, как «Национальный междисциплинарный исследовательский центр нетрадиционных и трудно извлекаемых запасов углеводородов» от Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН и «Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных» от Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича СО РАН.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осталось меньше двух месяцев для подготовки комплексной программы развития новосибирского «Академгородка 2.0» и представления её федеральному центру.

На «Академгородок 2.0» региональные власти и сибирские учёные возлагают большие надежды.

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Напомним, 8 февраля 2018 года президент РФ Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в Новосибирске. Во время встречи с главой государства врио главы Новосибирской области Андрей Травников представил инициативу по отработке модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на территории региона. В двух поручениях президента РФ от 18 апреля говорится о необходимости создания в Новосибирске источника синхротронного излучения, который получил название Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), и подготовки комплексной программы развития новосибирского Академгородка.

До 30 сентября правительство Новосибирской области совместно с Российской академией наук и правительством РФ должны подготовить план его развития.