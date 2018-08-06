Москва, 6 августа, 2018, 09:32 — ИА Регнум. На минувшей неделе нефть марки Brent прилично подешевела, хотя к концу торговой пятидневки смогла сократить часть потерь. Котировки обосновались над уровнем 73, но никак не могут прорваться через 74, что говорит о сохранении понижательных рисков в краткосрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число буровых установок на нефтяных месторождениях США сократилось на две единицы — до 859 штук. Тем временем Саудовская Аравия рапортовала о сокращении добычи в прошлом месяце на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским результатом», — отметил эксперт.

Оба этих фактора поддержали цены, но служат лишь краткосрочными факторами поддержки, а в более широком горизонте риски возобновления распродаж сохраняются, и прежде всего из-за чрезмерно раздутых ранее опасений по поводу возникновения дефицита предложения в мире. Также сказываются волнения по поводу перспектив спроса со стороны Китая в свете недавнего обострения торговой войны с США.

«С технической точки зрения нефти марки Brent необходимо уверенно закрепиться выше уровня $74 в краткосрочной перспективе, чтобы ослабить понижательные риски. В противном случае уровень $73 снова окажется под угрозой. Также важно следить за динамикой доллара, который продолжает укрепляться практически по всему спектру рынка, что дополнительно сдерживает попытки восстановления Brent», — считает Мащенко.

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