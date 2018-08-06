Нефть продолжит умеренный рост

Москва, , 07:18 — REGNUM На торгах лондонской биржи ICE 3 августа нефть Brent к 18:00 мск слабо подросла — всего на 0,06%, до $73,38 за баррель. Каких-либо значимых ориентиров нефтяной рынок пока не предоставляет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Тем не менее телеканал CNN передал информацию о том, что Иран объявил о начале военно-морских учений в Ормузском проливе с комментариями американских экспертов о том, чем это угрожает другим экспортерам нефти и всему остальному миру. В частности, в США предполагают, что эти учения призваны показать всему миру, что Иран может перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив в отместку за западные санкции.

Напомним, что через Ормузский пролив перевозятся крупные объемы нефти, составляющие до 20% мирового экспорта нефти. В свою очередь, представители Пентагона заявили, что США в состоянии разблокировать Ормузский пролив в случае, если он будет заблокирован Ираном.

На Ближнем Востоке опять запахло порохом, что позволило нефтяным ценам немного скорректироваться наверх. На текущей неделе рост может продолжиться. В ближайшие дни нефть Brent будет торговаться в рамках $73−75 за баррель.

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