Москва, 6 августа, 2018, 07:18 — ИА Регнум. На торгах лондонской биржи ICE 3 августа нефть Brent к 18:00 мск слабо подросла — всего на 0,06%, до $73,38 за баррель. Каких-либо значимых ориентиров нефтяной рынок пока не предоставляет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

Тем не менее телеканал CNN передал информацию о том, что Иран объявил о начале военно-морских учений в Ормузском проливе с комментариями американских экспертов о том, чем это угрожает другим экспортерам нефти и всему остальному миру. В частности, в США предполагают, что эти учения призваны показать всему миру, что Иран может перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив в отместку за западные санкции.

Напомним, что через Ормузский пролив перевозятся крупные объемы нефти, составляющие до 20% мирового экспорта нефти. В свою очередь, представители Пентагона заявили, что США в состоянии разблокировать Ормузский пролив в случае, если он будет заблокирован Ираном.

На Ближнем Востоке опять запахло порохом, что позволило нефтяным ценам немного скорректироваться наверх. На текущей неделе рост может продолжиться. В ближайшие дни нефть Brent будет торговаться в рамках $73−75 за баррель.

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