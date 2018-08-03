Лондон, , 19:01 — REGNUM Мировые цены на нефть стабилизировались — баррель Brent «застыл» у отметки в $73,5, 3 августа передает агентство Reuters.

В настоящий момент октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3 цента до $73,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 27 центов до $68,69 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа после длительного падения цены на нефть показали небольшой рост. Июль оказался тяжелым месяцем для нефтяных производителей и трейдеров — за месяц цены на Brent и WTI сократились на 6−7%.

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