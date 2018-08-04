Вашингтон, 4 августа, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Американский актер Стивен Сигал, занявший должность спецпредставителя МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей, прокомментировал свое назначение.

(сс) K Zhestovskaya Стивен Сигал

По его словам, у него всегда были «очень сильные стремления» сделать отношения между двумя странами лучше.

«Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально», — сказал Сигал, слова которого приводит RT.

Актер отметил, что благодаря новой должности он сможет работать над улучшением отношений между РФ и США официально.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа актер Стивен Сигал, имеющий гражданство России, был назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

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