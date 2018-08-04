Суббота, 4 Августа 2018 года
21:04:29 МСК

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РФ

Политика

Денежного вознаграждения, новая должность Стивена Сигала, не предполагает

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РФ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Стивен Сигал

Москва, 4 августа 2018, 20:56 — REGNUM  Специальным представителем МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей назначен актер Стивен Сигал, имеющий гражданство России. Об этом сообщается на официальной странице МИД РФ в соцсети Facebook.

«Задача (Стивена Сигала) — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере…», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что денежного вознаграждения, новая должность Стивена Сигала, не предполагает.

Напомним, ранее актер Стивен Сигал попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за того, что бывал в Крыму.

Читайте также: Актеру Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить