Варшава, 4 августа, 2018, 19:31 — ИА Регнум. На долю украинских граждан, пребывающих на заработках в Польше, приходится 86% всех денежных переводов, отправленных иностранцами за пределы страны, сообщило 2 августа Польское радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

В первом квартале 2018 года иностранцы вывели за пределы Польши сумму, эквивалентную 58,5 млрд рублей. Это на 12 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

Напомним, по прогнозам национального банка Украины, в 2018 году украинские трудовые мигранты перешлют на родину более чем на $1 млрд больше, чем за прошлый год. По словам экспертов, переводы украинских граждан превышают доходы страны от привычных статей экспорта.

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