Отток украинцев в ЕС приносит Киеву всё больше денег, но есть проблема

Киев, , 08:03 — REGNUM Текущий год принесет Украине от доходов трудовых мигрантов до 10−10,5 млрд долларов (на миллиард-полтора больше по сравнению с прошлым годом), и далее прогнозы лишь улучшаются. Так, НБУ ожидает уже до 11,6 млрд долларов в 2019-м и до 12,2 в 2020-м. В чем причины и проблемы такого роста, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Причина роста — усиление миграционных процессов и также рост доходов в странах, куда едут украинские мигранты, считает заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко указывает, что и раньше украинские гастарбайтеры в ЕС зарабатывали больше, чем в СНГ, но «теперь ЕС стал и главным местом работы, и источником поступления валюты в Украину». Иными словами, денежные переводы от трудовых мигрантов приносят Украине больше валюты, чем наиболее доходные привычные экспортные позиции, такие как зерно и металл.

По данным «Укрзализници», за первые шесть месяцев текущего года поезда, направляющиеся в страны ЕС, перевезли 187 000 пассажиров, а вернулись только 111 000, что означает: пассажиропоток в направлении Украины меньше почти на 41%. Более того, консенсус-прогноз минэкономразвития и отчет НБУ ставит риск от трудовой миграции в один ряд с последствиями разрыва сотрудничества с МВФ. Сама же трудовая миграция как угроза украинской экономике появилась в коненсус-прогнозе упомянутого министерства, и неудивительно. В Литве зафиксирован резкий рост числа украинцев, имеющих вид на жительство в этой стране, а в Польше только в прошлом годе из родившихся 2075 детей с иностранным гражданством 76,6% (1590 человек) — дети граждан Украины. Это на 65% больше, чем в 2016-м, а 10 лет назад таких детей было и вовсе 40. Кроме того, уже больше 300 000 украинских граждан платят в Польше страховые и социальные взносы, и в целом все больше украинцев покидают свою страну окончательно и легализуются в Польше.

Еще одна проблема — в том, что работать в Польше уже очень скоро станет психологически тяжелее. В конце текущего года в этой стране состоятся местные выборы, в 2019-м — выборы парламентские, и польские политики в преддверии этих событий по максимуму акцентируют тему Волыни. На отношение поляков к украинцам это влияет, так, Gazeta Wyborcza указывает, что еще 12 лет назад президенты Украины и Польши участвовали в совместных мероприятиях и чтили память погибших с обеих сторон, а теперь делают это порознь и чтят погибших только со своей стороны.

О других новостях отношений Украины и ЕС читайте в статье: Киев намерен ввести плату за выезд с Украины: обзор «евроинтеграции»

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