Вашингтон, 4 августа, 2018, 02:46 — ИА Регнум. Государственный департамент США обещает «проверить» результаты выборов в Зимбабве, победителем на которых был объявлен лидер правящей партии ZANU — PF Эммерсон Мнангагва, 3 августа передает агентство Reuters.

Давид Сикейрос. Новая демократия. 1945

«Соединенные Штаты продолжат проверять данные, собранные нашими собственными наблюдателями, международными наблюдательными миссиями и местными наблюдателями для проведения полной оценки выборов», — говорится в заявлении госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Зимбабве проходили 30 июля, однако их результат был объявлен избирательной комиссией страны только 3 августа. Задержка с объявлением результатов была вызвана сомнениями оппозиции в честности голосования и массовыми беспорядками.

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