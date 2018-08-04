Президент Зимбабве обещает расследовать убийства демонстрантов

Хараре, , 01:26 — REGNUM Избранный президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал согражданам расследование обстоятельств гибели демонстрантов в Хараре, 3 августа передает агентство Reuters.

В своей речи к сторонникам и противникам Мнангагва объявил, что в отношении гибели шестерых участников акции протеста после выборов будет проведено «независимое расследование». Однако президент отметил, что «понимает необходимость» применения военной силы для подавления беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа сторонники оппозиционного кандидата Нельсона Чамизы, недовольные задержкой в объявлении результата президентских выборов, устроили беспорядки в Хараре и попытались взять штурмом штаб-квартиру ЦИК Зимбабве.

На улицы столицы были выведены военные и тяжелая техника. В столкновениях с армией погибли шестеро демонстрантов.

3 августа ЦИК Зимбабве объявил о победе на выборах Эммерсона Мнангагвы — кандидата от правящей партии ZANU — PF., и.о. президента после свержения многолетнего лидера страны Роберта Мугабе.

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