Нью-Йорк, США, 3 августа, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США закончили пятничные торги в «зеленой зоне», 3 августа передает агентство Reuters.

Биржа

За день торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 135,81 пункта (0,54%), до 25 461,97 пункта, индекс S&P 500 вырос на 13,09 пункта (0,46%), до 2840,31 пункта, индекс Nasdaq вырос на 9,33 пункта (0,12%), до 7812,02 пункта.

В течение всего дня на рынке боролись две тенденции — позитивные отчеты продовольственных компаний тянули рынок наверх, эскалация торговой войны с Китаем — вниз. В итоге живая прибыль победила потенциальные убытки из-за возможной эскалации «войны тарифов».

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