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То ли падать, то ли расти: прибыли и риски «уравновесили» Уолл-стрит

Экономика

На настроение рынка оказывают влияние противоречивые тенденции

То ли падать, то ли расти: прибыли и риски «уравновесили» Уолл-стрит
DorkyMum
Равновесие

Нью-Йорк, США, 3 августа 2018, 18:38 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США ни падают, ни растут — рынок уравновешивают противоречивые экономические и политические тенденции, 3 августа передает агентство Reuters.

С начала торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 47,31 пункта (0,19%), до 25 373,47 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,61 пункта (0,09%), до 2829,83 пункта, индекс Nasdaq снизился на 0,74 пункта (0,01%), до 7801,95 пункта.

Положительный тренд для рынка дают отчеты о росте прибыли продовольственных компаний. С другой стороны, негативный тренд задают замедление роста занятости и обострение торговой войны с Китаем.

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