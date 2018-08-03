Вашингтон, 3 августа, 2018, 23:27 — ИА Регнум. По данным налоговой декларации, глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт с 2010 по 2014 годы заработал на Украине $14 млн, сообщило 3 августа радио «Голос Америки».

Interpolit.ru Виктор Янукович

По словам бухгалтера Манафорта Филиппа Айлиффа, клиент скрывал от него свои иностранные счета. В 2011 году Айлифф спрашивал Манафорта о наличии иностранных счетов, на что тот якобы ответил негативно.

Напомним, политтехнолога Пола Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Обвинение намерено доказать, что он заработал на Украине не $14 млн, а $60 млн. Трамп сравнил это дело с делом чикагского бандита Аль Капоне.

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