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Трамп противопоставил Манафорту Аль Капоне

Политика

К Манафорту относятся хуже, чем к мафиозному лидеру

Трамп противопоставил Манафорту Аль Капоне
Аль Капоне

Вашингтон, 2 августа 2018, 04:08 — REGNUM  Политические противники президента США Дональда Трампа относятся в главе его избирательного штаба (2016 г.) Полу Манафорту хуже, чем к известному мафиозному лидеру Аль Капоне. Об этом заявил американский президент в своем Twitter.

«Если проводить исторические параллели, то к кому относились хуже, к Альфонсу Капоне, легендарному боссу мафии, убийце и «Врагу общества №1», или к Полу Манафорту, политическому советнику и любимцу Рейгана и Доула, отбывающему заключение в одиночной камере, хотя не признан виновным? Где здесь заговор России?» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выступил с призывом к генеральному прокурору Джеффу Сешнсу прекратить расследование о «русском следе». Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что это была не попытка оказать давление на следствие, а лишь личное мнение американского президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не приказывал прекратить расследование, а лишь «высказывал мнение»

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