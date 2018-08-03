Кабул, 3 августа, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Число погибших в результате атаки террористов-смертников в шиитской мечети на востоке Афганистана возросло до 39 человек, 3 августа передает агентство Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

Ранения во время атаки на мечеть в городе Гардез в провинции Пактия получили не менее 80 человек, в том числе 20 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 августа два террориста атаковали прихожан шиитской мечети в Афганистане, после чего взорвали бомбу. Группировка, ответственная за нападение, пока неизвестна.

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