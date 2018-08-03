Теракт в шиитской мечети Афганистана: есть погибшие

Кабул, , 14:53 — REGNUM Террористы-смертники совершили нападение на шиитскую мечеть на востоке Афганистана, сообщает 3 августа Al Arabia.

В результате нападения погибли по меньшей мере 10 человек, около 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Как ожидают сотрудники медицинских учреждений, количество жертв может возрасти.

Ответственность за преступление не взяла ни одна террористическая группировка. Нападение было осуществлено во время пятничной молитвы, в мечети находилось порядка 60 прихожан.

Напомним, большинство населения Афганистана исповедует ислам суннитского толка, шиитское меньшинство подвергается регулярным нападениям радикальных суннитских группировок

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