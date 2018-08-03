Якутск, 3 августа, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Предприниматель и депутат Госсобрания Якутии Владимир Фёдоров не будет участвовать в выборах главы Якутска из-за неких договорённостей «Родины». Его кандидатура отозвана партией, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Родина» своего кандидата просто продала, считает политолог Виталий Обедин.

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«Если вкратце, «Родина» слила Владимира Федорова с выборов мэра, — пояснил эксперт. — Переговоры от имени руководства республики вёл Андрей Федотов. Недавно Айсен Николаев своим указом назначил его постпредом Якутии в Москве. Я не знаю, сколько денег и мандатов Гордумы было обещано, но депутату Госдумы РФ, лидеру партии «Родина» Алексею Журавлёву, похоже, обещанного хватило. Чтобы переговоры имели вес, местную «Родину» предварительно прокатили на выборах в Госсобрание республики, после чего и предложили, видимо, вариант: деньги и Гордума — и вы «кидаете» Фёдорова, или ничего, а Фёдорова мы и так сломаем. Прагматичный Алексей Журавлев предпочел соратника, с которым встречался накануне выборов в Москве, сдать. Помогли ему в этом представители местной «Родины» — Алексей Лаптев и Олег Маклашов».

По информации газеты «Коммерсантъ», Алексей Журавлёв настаивал в телефонном разговоре с Владимиром Фёдоровым, чтобы он снялся с выборов мэра Якутска по своему заявлению. Если этого не случится, предупреждал Фёдорова лидер «Родины», партия отзовёт его сама. По словам Журавлёва, причиной такого решения стали достигнутые договорённости.

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"Я рассматриваю это как провокацию, меня об этом не уведомляли, я об этом не знал, — сообщил сам Владимир Фёдоров «Якутия.инфо». — При этом это, скорее всего, договорённости с руководством Якутии. С этой позицией я не согласен, поскольку это ставит под вопрос легитимность выборов в Якутске. Считаю, что такие неправомерные действия и акции, направленные на устранение реального кандидата на должность главы города, являются беззаконием, с которым нужно бороться».

Владимир Фёдоров также сообщил, что намерен организовывать митинги против произвола властей, местничества, клановости и коррупции во власти, так как все эти явления нарушают права жителей региона. Своих сторонников экс-кандидат в мэры Якутска призвал встать на защиту честных выборов.

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Отметим, что и в парламент республики возглавлявший список кандидатов от «Родины» Владимир Фёдоров теперь тоже не попадёт: к этим выборам партию не допустил избирком после проверки подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свою кандидатуру с выборов главы Якутии снял председатель регионального отделения партии «Родина» Алексей Лаптев, призвав при этом голосовать за Айсена Николаева. Экс-министра финансов республики Эрнста Берёзкина, который на выборах главы региона в 2014 году набрал почти 30% голосов, отозвала выдвинувшая его «Гражданская платформа». Лидер её регионального отделения Анатолий Кырджагасов заявил, что выдвигать претендента в руководители Якутии «Гражданской платформе» вообще не следовало.

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Комментируя эту ситуацию, политолог Виталий Обедин удивлялся тому, что Анатолий Кырджагасов вслед за Федотом Тумусовым (депутат Госдумы от Якутии, «Справедливая Россия») обнаружил, что очарован Айсеном Николаевым. Затем за ними последовал и Алексей Лаптев.

Виталий Обедин называл Владимира Фёдорова кандидатом, наличие которого сделает выборы мэра Якутска напряжёнными и конкурентными. «Власть в городе не должна передаваться, как надкушенный бутерброд, её должны брать в борьбе, понимая и осознавая ответственность перед избирателями», — отмечал политолог.

Напомним, в мэры Якутска выдвинулись 12 кандидатов. Помимо Владимира Фёдорова, желание баллотироваться изъявили спикер гордумы Александр Саввинов, заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный (Партия роста), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов, а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин (Партия ветеранов России). Без партийной поддержки решили участвовать в выборах генеральный директор ООО «Точка взаимодействия» Олег Желнин и сотрудник республиканской больницы №2 Михаил Лукин. Удостоверения кандидатов от избиркома получили пока только шестеро из них.