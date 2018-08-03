Москва, 3 августа, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Способность комплексов «Искандер-М» поражать морские цели — это не новость. Ракеты этого комплекса изначально обладали точностью и маневренностью, позволяющей уничтожать объекты и более скромных размеров, чем, например, эсминец или десантный корабль, напоминает военный эксперт ИА REGNUM, редактор Сергей Кузьмичев.

Иван Шилов ИА REGNUM «Искандер-М»

Ранее СМИ сообщили о новых боевых возможностях оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», стоящего на вооружении армии России. Теперь он может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские — мишенями для комплекса «Искандер-М» могут стать корабли и суда, стоящие на рейде.

Гораздо правильнее говорить о расширении перечня целей, по которым будет работать «Искандер». Если в систему наведения его ракеты заложены так называемые «профили цели» типа корабль (оптические и радиолокационные), то объект будет поражен.

Проще говоря, изначальная «специализация» «Искандеров» — системы ПРО и ПВО противника, которые гораздо скромнее по размерам, чем корабли, и к тому же «прячутся» в складках местности.

Другое дело, что боевые корабли способны сбивать угрожающие им ракеты, но против этого «лома» есть свои приёмы. Ракеты «Искандера» сверхманевренны, идут на низких высотах, создают ложных «двойников» и оснащены модулем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, некоторые эксперты связывают расширение возможностей «Искандера» с работами по созданию ракетного комплекса «Кинжал». Как известно, «Кинжал» разработан на основе ракет «Искандера».

Это своего рода отдача долгов своему предшественнику. Ну, и в качестве вишенки на торте стоит вспомнить о способности комплекса «Искандер» стрелять ракетами «Калибр», которые с некоторых пор в рекламе не нуждаются.

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