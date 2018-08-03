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«Искандер-М» способен поражать морские цели — СМИ

Техника

Мишенями для комплекса «Искандер-М» могут стать корабли и суда

«Искандер-М» способен поражать морские цели — СМИ
mil.ru
Расчет «Искандер-М»

Москва, 3 августа 2018, 09:17 — REGNUM  Боевые возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», стоящего на вооружении армии России, значительно расширены. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Теперь он (комплекс «Искандер-М») может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские», — сказал источник.

Он уточнил, что мишенями для комплекса «Искандер-М» могут стать корабли и суда, стоящие на рейде.

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