Москва, 3 августа, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Введение законодательной нормы о проверке дипломных работ бакалавров на плагиат — крайне актуально по причине доступности в Интернете большого разнообразия готовых аттестационных, контрольных и самостоятельных работ. Качество указанного ресурса, скорее всего, оставляет желать лучшего, считает юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко.

Иван Шилов ИА REGNUM Диплом кандидата наук

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что на одном из совещаний по совершенствованию системы государственной аккредитации вузов представители Рособрнадзора предложили проверять на плагиат выпускные квалификационные работы студентов. Порядок предлагается ввести аналогичный проверке диссертаций. Также предлагается ввести нормы по проверке дипломных работ на качество.

«Более того, применение готовых аттестационных работ в некоторых областях, например, в юриспруденции, считаю вообще недопустимым. По причине постоянно изменяющегося действующего законодательства.

Дипломная работа должна быть по-своему уникальна, оригинальна. По результатам ее изучения педагогом в первую очередь должна быть оценена глубина исследования вопроса, наличие проведенных личных и уже известных миру опытов, внутренние резервы словарного запаса самого учащегося, умение работать с имеющейся литературой и нормативно-правовой базой.

Если законодатель введет обязательные систематические проверки на выявление неправомочных заимствований дипломных работ выпускников вузов РФ, то, на наш взгляд, это только повысит качество знаний специалистов в стране, выведет профильное образование на новый, более высокий уровень».

Трофименко также напоминает, что конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются организациями самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом. Приказом Минобрнауки N 636 от 29 июня 2015 года утверждены следующие формы — госэкзамен и защита выпускной квалификационной работы.

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При этом следует учесть, что диплом будет проверен на объем заимствования (в том числе содержательного). Порядок такой проверки и выявления неправомочных заимствований устанавливается вузом самостоятельно, согласно приказу.