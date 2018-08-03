Проверка дипломов на плагиат: студентов надо учить культуре труда

Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Проведение проверок дипломных работ студентов на плагиат — это правильная мера, культуре труда и уважению к чужой собственности (в данном случае интеллектуальной) нужно учить с самых юных лет, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 3 августа, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал журналистам, что на одном из совещаний по совершенствованию системы государственной аккредитации вузов представители Рособрнадзора предложили проверять на плагиат выпускные квалификационные работы студентов — так же, как проверяют диссертации.

Такая мера в ряде вузов уже практикуется, в том числе у нас и в Санкт-Петербургском государственном университете. Рособрнадзор хочет сделать такие проверки обязательными? Это можно только приветствовать.

Это вопрос формирования этических норм и вопрос зашиты интеллектуальной собственности. Мы должны приучать наших граждан с самых юных лет, что присваивать результаты чужого труда недопустимо.

Плагиат, если говорить прямо, — это воровство. Проверки будут одним из способов формирования нравственных принципов и будут учить студентов культуре труда.