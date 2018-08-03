Москва, 3 августа, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Заявление главы Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета о вопросах церковной собственности нужно рассматривать в контексте запущенного светскими властями Украины процесса по созданию Единой поместной православной церкви (ЕППЦ), считает шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Филарет

И здесь нужно понимать следующее: Киев делает ставку на Константинопольский патриархат, который должен даровать этой пока еще существующей только в проекте ЕППЦ томос об автокефалии.

Но Константинополь уже обозначил модель того, как это должно происходить. Вначале — преодоление раскола украинского православия, и только после этого, уже когда будет раскол преодолен, когда появится де-факто Единая поместная православная церковь, ей уже можно будет давать автокефалию де-юре.

А ситуация сейчас, как мы знаем, следующая. Есть единственная канонически признанная, в том числе, кстати, и католическим миром, Украинская православная церковь Московского патриархата, и есть две неканонические с разной исторической глубиной — Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

Так вот, глава УПЦ КП патриарх Филарет — что не секрет — это человек, которого очень не любят в Константинопольском патриархате. Они считают его даже препятствием на пути создания ЕППЦ.

Неоднократно давались утечки о том, что Фанар хотел бы убрать Филарета, поскольку, по их мнению, это камень, который мешает Константинопольскому патриархату добиться своих целей: получить на Украине православную Церковь, которая будет духовно, а может быть, и не только духовно — и, скорее всего, не только духовно — соединяться с Фанаром.

Соответственно, пока существует во главе УПЦ КП Филарет, пока он делает такие заявления, которые сейчас делает, в частности по вопросу церковной собственности, что вызвало очень бурную реакцию на Украине и, конечно, в первую очередь у Украинской православной церкви Московского патриархата, понятно, что все попытки преодолеть раскол и тем самым сделать очередной шаг на пути создания Единой поместной православной церкви на Украине, терпят неудачу.

И в этом смысле я думаю, что верным Украинской православной церкви Московского патриархата нужно сугубо и сугубо молиться за здравие патриарха Филарета, который таким образом делает все возможное, чтобы попытки создания ЕППЦ и давление светских властей на УПЦ МП в этой связи были блокированы и дискредитированы.

Что тут можно сказать? Дай Бог здравия вам, господин Филарет.

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