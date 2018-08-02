Украинские раскольники захотели забрать себе Киево-Печерскую лавру

Киев, , 09:31 — REGNUM Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры станут собственностью непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) после создания автокефальной украинской церкви, заявил глава УПЦ КП Михаил Денисенко, известный как Филарет, сообщают 2 августа «Украинские новости».

По его словам, Киево-Печерская и Почаевская лавры являются собственностью Украины и никак не относятся к УПЦ Московского патриархата (МП). Поэтому, как только будет объявлена автокефалия, УПЦ КП заберет себе обе лавры. Денисенко также разрешил вопрос и с храмами, построенными на деньги прихожан УПЦ МП: по его словам, храмы принадлежат не УПЦ МП, а приходам.

Напомним, Михаил Денисенко в 1997 году был предан анафеме, а УПЦ КП является не признанной никем религиозной организацией на Украине, никакого отношения к официальной церкви не имеющей.

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