Более 60 человек освободили из тюрьмы «Талибана»* в Афганистане
* запрещённая в России организация
Кабул, 3 августа, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В Афганистане из тюрьмы группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили более 60 человек. Об этом сообщил на странице в соцсети Twitter телеканал TOLOnews, сославшись на командира подразделения спецназа Муниба Амири.
Тюрьма
По словам военного, специальная операция силовиков была проведена 2 августа в районе города Каджаки (провинция Гильменд).
Амири уточнил, что всего из тюрьмы был освобожден 61 заключенный.
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