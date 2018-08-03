Washington Post: США придется идти на переговоры с «Талибаном»*

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Война в Афганистане, начатая Вашингтоном в 2001 году, уже стала самой длительной операцией вооруженных сил США в истории страны, но вечно так продолжаться не может. Белому дому нужна стратегия выхода, и добиться его можно, если пойти на переговоры с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Фарид Закария в статье для американского издания The Washington Post.

Поскольку целью присутствия военных США в этой стране является не отражение агрессии внешнего противника, как в случае с базами в Германии и Южной Корее, а недопущение поражения правительства в Кабуле в борьбе с мятежниками, просто объявить о своей победе и покинуть страну невозможно. Во-первых, это связано с тем, что радикалы незамедлительно пойдут в наступление, как только Вашингтон выведет свои войска, в результате чего демократически избранные власти страны, дружественно настроенные к США, окажутся в смертельной опасности. Во-вторых, как только из Афганистана уйдут США, образовавшийся вакуум заполнят региональные державы, такие как Индия, Китай, Иран и Россия.

Несмотря на это, Вашингтон не может без конца держать свой контингент в Афганистане. Присутствие американских военных в стране негативно сказывается на внешней политике США, связывая важные ресурсы в регионе, неважном для национальных интересов США. Оно также создает неизбежную зависимость для хрупкого афганского правительства: Белый дом тратит $45 млрд в год на оказание экономической и военной помощи Кабулу, что в два раза больше, чем весь ВВП страны.

Тем не менее Вашингтону придется смириться с реальность того, что он будет вынужден позволить «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) играть более формальную роль во внутренней политике Афганистана. По мнению эксперта Барнетта Рубина, с которым общался Закария, для успеха такой стратегии нужно соблюсти ряд условий. Прежде всего, не давать вести переговоры с радикалами американским военным, поскольку так им посылается сигнал: «либо идете на примирение, либо умираете».

«Так диалог с людьми, вся которых культура строится вокруг личной и коллективной чести, что, кстати, является намного более значительным фактом в этой войне, чем так называемый радикальный ислам, не начинают», — подчеркнул Рубин.

Он указал на то, что конфликт невозможно закончить исключительно военными способами, в противном случае война не длилась бы уже 17-й год. По его словам, даже для поддержания нынешнего контингента в Афганистане необходимы политические связи со государствами — соседями страны.

«Посмотрите на карту. Афганистан — государство, лишенное выхода к морю. США нужны пути поставки своих грузов», — отметил эксперт.

При этом у США с тремя странами, которые могли помочь США с решением афганской проблемы, Россией, Пакистаном и Ираном, напряженные отношения. Основной совет Рубина заключается в том, что нужно сделать главный акцент на дипломатию, признать, что у других стран также есть интересы в Афганистане, и пойти с ними на взаимодействие. Успех предприятия зависит полностью от участия Индии, Пакистана, Китая, России и Ирана. В этом плане Рубин предложил назначить нового специального посланника, которому были бы приданы широкие полномочия под эгидой ООН.

Но какие бы шаги ни принимал Вашингтон, ему необходимо определиться, готов ли он к серьезным мерам по решению афганской проблемы. Нельзя по-прежнему фантазировать о смене власти в Иране и вместе с тем надеяться на урегулирование ситуации в Афганистане. У Тегерана и Исламабада имеются средства сделать так, чтобы нестабильность в этой стране продолжалась вечно. Самая же серьезная трудность для Вашингтона заключается в том, чтобы определить, насколько сильно привлекать Индию, которая может полностью изменить стратегический ландшафт.

Такой путь дипломатии, заключает автор, мучительно сложен, но он единственный, с помощью которого США могут уйти из Афганистана.

Напомним, ранее в Афганистане были похищены и убиты трое граждан иностранных государств — Индии, Македонии и Малайзии. Их тела были найдены в районе Муссахи в южной части провинции Кабул. Более того, в конце июля в стране боевиками также были похищены 22 человека — водители остановленных на шоссе Гардез — Кабул автомобилей.