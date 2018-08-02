Вашингтон, 2 августа, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Представители военно-морских сил США сообщили о начале военных учений Ирана в Персидском заливе, 2 августа передает агентство Reuters.

Nasimonline.ir ВМС Ирана

Согласно заявлению военных, в учениях принимают участие около 100 судов — предположительно, «Корпуса стражей Исламской революции».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа о подготовке Ираном военных учений в Персидском заливе и Ормузском проливе заявил представитель Центрального командования США Уильям Урбан.

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