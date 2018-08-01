СМИ США: Иран готовит крупные морские манёвры в Персидском заливе

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) готовит крупномасштабные военно-морские учения в Персидском заливе, сообщает 1 августа американский телеканал CNN, ссылаясь на представителей Центрального командования США.

Телеканал утверждает, что эти манёвры могут начаться начаться в ближайшие 48 часов. В них якобы будут задействованы до 100 различных кораблей и судов, военно-воздушные и ракетные части. По мнению CNN, эти мероприятия направлены на демонстрацию возможности Ирана перекрыть Ормузский пролив.

«Мы внимательно следим за этим, и продолжим сотрудничать с нашими партнерами, охраняя свободу навигации и свободное коммерческое судоходство в международных водах», — заявил телеканалу представитель Центрального командования США капитан Уильям Урбан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана пообещали в случае ограничения экспорта иранской нефти со стороны США перекрыть Ормузский пролив для нефтяного экспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран не откажется от своей идеи ради «фотосессии с Трампом»