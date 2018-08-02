Лондон, 2 августа, 2018, 22:47 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова растут — на настроении инвесторов сказалась «переоценка» запасов и динамики потребностей сырой нефти в США, 2 августа передает агентство Reuters.

Девушка позирует на фоне нефтяных вышек в Сигнал-Хилл. Калифорния, США. 1930-е

С начала торгов октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,06 (1,5%), до $73,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на $1,30 (1,9%), до $68,96 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа мировые цены на нефть падали после отчета о резком росте запасов сырой нефти в США — в ходе торгов баррель Brent приблизился к $72.

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