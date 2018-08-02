Хараре, 2 августа, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Основные кандидаты на пост президента Зимбабве — глава правящей партии Эммерсон Мнангагва и лидер оппозиции Нельсон Чамиза — озвучили результаты президентских выборов, 2 августа передает агентство Reuters.

Wikipedia.org Эммерсон Мнангагве

ЦИК Зимбабве так и не опубликовал результата выборов 30 июля. Чтобы не расстраивать сограждан длительным ожиданием, основные кандидаты в четверг, 2 августа, сами объявили результат — каждый заявил о победе над конкурентом.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер оппозиции Чамиза уже заявлял о своей победе над Мнангагвой сразу после выборов, что 1 августа привело к беспорядкам и столкновениям демонстрантов с военными на улицах Хараре.

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