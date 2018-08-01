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Беспорядки в Зимбабве: Мнангагва обвиняет Чамизу

Политика

В ходе подавления беспорядков в Хараре погибли трое человек

Хараре, 1 августа 2018, 22:23 — REGNUM  Лидер правящей партии ZANU — PF Эммерсон Мнангагва обвинил лидера оппозиционной MDC Нельсона Чамизу в кровопролитии после выборов в Зимбабве, 1 августа передает агентсво Reuters.

«Мы заявляем об ответственности оппозиционного альянса MDC и его руководства за это нарушение национального мира… и избирательного процесса», — заявил Мнангагва в своем выступлении по национальному телевидению.

В то же время пресс-секретарь Чамизы Нкулулеко Сибанда заявил журналистам, что MDC считает «необоснованно жестокими» действия армии против демонстрантов на улицах Хараре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа оппозиция организовала беспорядки на улицах столицы Зимбабве. Протестующие требовали от ЦИК Зимбабве немедленной публикации результата президентских выборов 30 июля, на которых, по их мнению, победу одержал Чамиза.

На улицы Хараре была выведена тяжелая техника, военные применили против демонстрантов спецсредства и открыли огонь из автоматического оружия. По официальным данным, в ходе подавления беспорядков погибли трое человек.

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Государственный переворот в Зимбабве
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