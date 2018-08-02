Москва, 2 августа, 2018, 11:53 — ИА Регнум. На сколько в сравнении со ставшими богаче российскими миллиардерами разбогатели российские пенсионеры — подсчитал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Виктор Дени. Капитал

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что состояние 24 российских миллиардеров увеличилось с начала года на $13,956 млрд. Самым богатым бизнесменом в России является основной акционер и глава совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов ($20,1 млрд).

24 российских богача стали с начала 2018 года богаче почти на $14 млрд. От их совокупного состояния, которое в январе оценивалось в $271 с «небольшим» млрд, это примерно 5%. Как мне к этому относиться?

Моя пенсия, составлявшая на начало года 14 тыс. 837 рублей, увеличилась на 549 рублей (это даже не 5%, а меньше 4%). Таким образом, прибавка к моему «пенсионному состоянию» за все эти месяцы составила 3 тыс. 843 рубля.

Умножаем на 24: 24 условных российских пенсионера, получающих пенсию, близкую к моей, за тот же период стали «богаче» на 92 тыс. 232 рубля. Или — примерно на $1,5 тыс.

Итак, богатство 24 российских миллиардеров за эти семь месяцев приросло на сумму, в 9 миллионов раз превышающую ту, на которую приросло «богатство» 24 средних российских пенсионеров.

Моя зарплата за это период не выросла. Тем не менее у кого-то из граждан нашей страны она, возможно, и стала больше. Насколько они стали «богаче», они подсчитают сами.

Цены на всё продолжают расти. Вот на этих расчётах и строится мое отношение к этой новости.

Впрочем, нет, что это я? Про санкции Запада-то в отношении России забыл! Западные санкции российским богачам нипочём. Порадуемся!

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