Российские миллиардеры с начала года стали еще богаче

Москва, , 01:28 — REGNUM Состояние 24 российских миллиардеров увеличилось с начала года на $13,956 млрд. Это стало известно из ежедневного рейтинга миллиардеров, который публикует агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg самым богатым бизнесменом в России является основной акционер и глава совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в $20,1 млрд. Он занимает 44-ю строчку общемирового рейтинга.

Следом за Мордашовым в рейтинге идет председатель правления российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в $19,9 млрд, который занимает 47-ю строчку рейтинга. Третье место среди российских миллиардеров занял председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в $19,8 млрд. Он занял 48-ю строчку рейтинга.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 июня по версии Bloomberg самым богатым человеком России являлся Владимир Лисин, чье состояние агентство оценило в $20 млрд.

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