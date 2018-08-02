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Российские миллиардеры с начала года стали еще богаче

Экономика

Самым богатым в России на сегодняшний день является Алексей Мордашов

Российские миллиардеры с начала года стали еще богаче
Виктор Дени. Капитал. 1920

Москва, 2 августа 2018, 01:28 — REGNUM  Состояние 24 российских миллиардеров увеличилось с начала года на $13,956 млрд. Это стало известно из ежедневного рейтинга миллиардеров, который публикует агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg самым богатым бизнесменом в России является основной акционер и глава совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в $20,1 млрд. Он занимает 44-ю строчку общемирового рейтинга.

Следом за Мордашовым в рейтинге идет председатель правления российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в $19,9 млрд, который занимает 47-ю строчку рейтинга. Третье место среди российских миллиардеров занял председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в $19,8 млрд. Он занял 48-ю строчку рейтинга.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 июня по версии Bloomberg самым богатым человеком России являлся Владимир Лисин, чье состояние агентство оценило в $20 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Владимир Лисин — самый богатый человек России

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