Москва, 2 августа, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Долги жителей России перед банками растут в два раза быстрее, чем зарплаты. Это следует из данных ЦБ и Минэкономразвития, сообщают «Ведомости».

ИА REGNUM Кредитование

В июне объем кредитов населению вырос на 15,9% в годовом выражении, в мае показатель составлял 15,1%. Реальные зарплаты за тот же период увеличились на 7,2% против 7,6% в мае, а объем банковских вкладов — на 7,1% (в мае — на 7,7%).

С января по июнь 2018 года включительно портфель потребительских кредитов увеличился на 1,1 трлн рублей — теперь жители России должны банкам 13,3 трлн рублей. На долю Сбербанка приходятся рекордные 714 млрд рублей (+74% к 2017 году). Еще 400 млрд рублей потребители заняли у банка ВТБ — это на 32% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики прогнозируют повышение спроса на потребительские кредиты в августе и сентябре 2018 года. Согласно рейтингу Объединённого кредитного бюро, активнее всех берут в долг жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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