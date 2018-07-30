Назван регион РФ с самыми большими кредитными аппетитами

Москва, , 11:19 — REGNUM Самыми активными по части кредитования регионами РФ стали Москва и Санкт-Петербург с окружающими их регионами. Согласно рейтингу, составленному Объединённым кредитным бюро, за второй квартал 2018 года заемщики взяли в долг у различных финансовых организаций свыше 369,5 млрд рублей и более 124,54 млрд рублей соответственно.

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Граждане РФ всё чаще начинают ипотеку с потребительского кредита

Также в тройку лидеров по объёмам займов вошла Свердловская область. Здесь граждане заняли у банков 63,26 млрд рублей. Также среди наиболее кредитно-активных регионов — Краснодарский край, Татария, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Ростовская и Новосибирская области.

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Отмечается, что в России наблюдается общий рост объёмов кредитования. Всего за три месяца 2018 года было выдано порядка 9,43 млн кредитов, общая сумма которых превысила два триллиона рублей против 1,36 трлн рублей за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России растёт спрос на крупные потребительские кредиты. Во втором квартале 2018 года доля превышающих 500 тыс. рублей займов увеличилась на 37%. Небольшие кредиты, напротив, становятся менее востребованными — количество займов менее 30 тыс. рублей сократилось на 31,1%. Крупные кредиты выданы в количестве 387,5 тыс.

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