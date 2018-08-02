Киев, 2 августа, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик, отказавшийся от звания героя Украины, призвал политиков вернуть в страну мир. Об этом сообщает портал Tribuna.com.

Andriy Makukha Александр усик

Отвечая на критику своего поступка, спортсмен заявил, что лучше бы людям вернули пенсии, и чтобы на лицах тех, кто не улыбается, вновь появились улыбки. Боксёр добавил, что не будет пока «называть никаких фамилий».

«А еще верните мир в мою страну», — сказал Усик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31-летний Александр Усик победил российского боксёра Мурата Гассиева и стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить спортсмену звание героя Украины, однако Усик отказался, заявив, что намерен продолжать идти своим путем.

Читайте также: Боксёр Александр Усик отказался от звания героя Украины

А также: На Украине спорят, давать ли Усику звание «героя»