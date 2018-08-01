Среда, 1 Августа 2018 года
20:01:11 МСК

Боксёр Александр Усик отказался от звания героя Украины

Политика

«Не мешайте — это лучшее, что вы можете сделать...»

Боксёр Александр Усик отказался от звания героя Украины
Andriy Makukha
Александр Усик

Киев, 1 августа 2018, 18:39 — REGNUM  Украинский боксёр Александр Усик заявил, что не нуждается в звании героя Украины, которое предложил присвоить ему премьер-министр страны Владимир Гройсман. Соответствующее заявление он сделал 1 августа на пресс-конференции в киевском ТРЦ «Галерея».

"Не надо мне ничего давать, просто не мешайте мне идти тем путём, по которому я иду. Не мешайте — это лучшее, что вы можете сделать», — приводит слова спортсмена ФАН.

31-летний боксёр отметил, что уже является героем «для своего народа, для определённого круга» и потому не нуждается ни в каких регалиях.

Как передавало ИА REGNUM, присвоить Александру Усику звание героя Украины Владимир Гройсман предложил после его победы в поединке против российского боксёра Мурата Гассиева за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

Инициатива главы правительства вызвала неоднозначную реакцию в среде украинских политиков и экспертов, некоторые назвали предложение Гройсмана «популистским и непродуманным».

Александр Усик в промежутках между своими выступлениям регулярно подвергается травле со стороны провластных украинских СМИ, отказываясь отвечать на вопросы о принадлежности Крыма и «стране-агрессоре».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине спорят, давать ли Усику звание «героя»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить