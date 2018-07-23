На Укране спорят, давать ли Усику звание «героя»

Киев, , 17:45 — REGNUM На Украине мнения политиков и экспертов разделились относительно предложения премьер-министра Владимира Гройсмана дать абсолютному чемпиону мира по боксу в весовой категории до 90,7 кг Александру Усику звание «Герой Украины».

В частности, первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко назвала предложение Гройсмана «популистическим и непродуманным».

«…считаю популистскими и непродуманными заявления о том, что победитель в спортивном поединке должен получить звание Героя Украины. Герои Украины — на фронте! Они защищают Украину в реальных боях с Москвой, а не в Москве. И хотелось бы, чтобы наше правительство в тылу помнило, где война, и понимало разницу между спортивными кумирами и героями Украины. В последние четыре года это высокое звание было присуждено нашим воинам за героизм и мужество, многим — посмертно … Поэтому не стоит путать грешное с праведным, смешивать все вместе, и заниматься демагогией на теме героев», — написала Геращенко в Фейсбуке.

При этом Геращенко признала, что украинские певцы и спортсмены «точно имеют право на высокие государственные награды».

«Но мы же говорим о Звезде Героя. Ее роль нельзя размывать», — добавила Геращенко.

Кроме того, политический эксперт Кирилл Молчанов не исключает драки президента Украины Петра Порошенко с премьером Гройсманом во время награждения Усика.

«Главное, чтобы Порошенко с Гройсманом не подрались на вручении Усику звания Героя», — написал Молчанов в Фейсбуке.

При этом сам Усик назвал инициативу премьера Гройсмана «преувеличением».

«Если честно, мне кажется, что они преувеличивают мои возможности», — сказал Усик 23 июля во время общения с прессой в аэропорту Киева.

Как сообщалось, по итогам поединка с россиянином Муратом Гассиевым, который завершился в ночь на 22 июля, Усик сохранил свои пояса чемпиона мира по версиям WBO и WBC, а также приобщил к ним пояса WBA Super и IBF (ими владел Гассиев) и пояса журнала The Ring. Кроме того, Усик завоевал Кубок Мохаммеда Али.

Напомним, ранее премьер-министр Гройсман предложил дать Усику звание «Героя Украины».