Вашингтон, 2 августа, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Решение руководства соцсети Facebook удалить ряд аккаунтов, управляемых из-за пределов США, одобряют в Госдепе США. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хизер Науэрт.

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По ее словам, официальный Вашингтон приветствует решение Facebook удалить «разжигающие разногласия и насилие» учетные записи.

«Мы (власти США) не потерпим попыток со стороны других стран, включая Россию, подорвать наши демократические процессы и институты», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее специалисты Facebook объявили о том, что им удалось выявить попытки неизвестных «повлиять» через социальную сеть на предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США. Речь якобы идет об обнаруженных в середине июля фальшивых страницах.

Администрация соцсети Facebook удалила всего более 30 подозрительных страниц и аккаунтов.

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