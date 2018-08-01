Facebook выявил попытки влияния на выборы в Конгресс США

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Специалистам Facebook удалось зафиксировать попытки вмешательства в политический процесс в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Заявление об этом опубликовано в блоге соцсети.

Речь идет о фальшивых страницах, обнаруженных в середине июля. Администрация соцсети удалила 32 подозрительных страницы и аккаунта в Facebook и сервисе Instagram, с которых рассылались сообщения.

Данных о том, кто ответственен за размещение фейковых страниц, пока нет, говорится в заявлении. В Facebook подчеркнули, что разбирательство идет при сотрудничестве с ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году не раз звучали со стороны Вашингтона в адрес Москвы. Соответствующее расследование ведут ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США и команда назначенного американским минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Как Дональд Трамп и его помощники, так и российские власти категорически отвергают обвинения в попытках вмешательства России во внутреннюю политику США.

Читайте также: США предстоят самые дорогие выборы в истории страны