Вашингтон, 1 августа, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа выступила на стороне Москвы в споре Украины и России во Всемирной торговой организации. Об этом сообщает американское издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко. Украина

Дело касается железнодорожных вагонов и стрелочных переводов. Власти США поддержали позицию России о том, что ВТО не вправе вмешиваться в её спор с Украиной о транзитных ограничениях, так как речь идет о безопасности. Разногласия в данном случае — политические, и не входят в компетенцию торговой организации.

«Хотя США и поддерживают Украину в вооруженном конфликте, как Вашингтон, так и Москва утверждают, что у ВТО нет права принимать решения по обвинению, выдвинутому Киевом в отношении ограничений транзита», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков объявил о разрешении в пользу России спора с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам, который длился три года.

Украина обратилась в ВТО с жалобой на Россию в 2015 году после того, как Москва ограничила импорт украинских вагонов и стрелочных переводов. Однако решение Москвы стало зеркальным ответом на аналогичные действия Киева.

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