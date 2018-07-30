Победа в споре между Украиной и РФ по вагонам осталась за Москвой

Москва, , 13:54 — REGNUM Спор между Россией и Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам, который продолжался почти три года, решён. Как заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков, он разрешился в пользу Москвы.

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На вопрос, действительно ли Россия выиграла этот спор, Медведков ответил утвердительно, пишет РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, запрет на использование на территории РФ железнодорожных вагонов украинской государственной компании «Укррефтранс» акционерная компания с государственным участием «Российские железные дороги» (РЖД) ввела с 30 октября 2015 года. Такое решение стало зеркальным ответом на действия украинской стороны. Напомним, в конце сентября того же года госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») перестала принимать к перевозке грузы в вагонах, принадлежащих российской Первой грузовой компании (ПГК) и её украинским дочерним структурам. Ограничения были введены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, который внес ПГК в чёрный список.

21 октября 2015 года Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) первый из серии иск против Российской Федерации, касающийся ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов.

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