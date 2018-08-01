Москва, 1 августа, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Второй летний месяц 2018 года оказался в числе 25 самых тёплых июлей за последние 139 лет в Москве. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Синоптики отмечают, что средняя температура в июле на 2−2,5 градуса превысила климатическую норму. Пик жары пришелся на 28 июля, когда в районе ВДНХ воздух прогрелся до 31,1 градуса, а на Балчуге — до 32,1 градуса.

Если говорить о последних 18 годах, то июль оказался на восьмом месте. В текущем столетии самым жарким был июль 2010 года. Температура тогда превысила норму на 7,8 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и области 31 июля наступила «кульминация лета». Так охарактеризовали погоду синоптики, советующие в разумных пределах «погреться на солнышке».

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