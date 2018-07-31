В Москве наступила «кульминация лета» — Гидрометцентр

Москва, , 08:21 — REGNUM «Кульминация лета» наступила в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

«Наступила кульминация лета, — говорится в сообщении. — Можно в разумных пределах погреться на солнышке, чтобы восполнить запасы витамина D».

Отмечается, что столичный регион в ближайшие дни будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит жаркую и сухую погоду. Температура воды в реках Подмосковья будет достигать 24 градусов.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 31 июля в Москве ожидается теплая погода без осадков. Воздух днем в городе прогреется до +25…+27 градусов.

Читайте также: 31 июля в Москве ожидается до +27°С