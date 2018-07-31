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В Москве наступила «кульминация лета» — Гидрометцентр

Общество

«Можно в разумных пределах погреться на солнышке»

В Москве наступила «кульминация лета» — Гидрометцентр
Алексей Саврасов. Лето. 1893

Москва, 31 июля 2018, 08:21 — REGNUM  «Кульминация лета» наступила в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

«Наступила кульминация лета, — говорится в сообщении. — Можно в разумных пределах погреться на солнышке, чтобы восполнить запасы витамина D».

Отмечается, что столичный регион в ближайшие дни будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит жаркую и сухую погоду. Температура воды в реках Подмосковья будет достигать 24 градусов.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 31 июля в Москве ожидается теплая погода без осадков. Воздух днем в городе прогреется до +25…+27 градусов.

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