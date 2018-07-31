Падение цен на нефть в июле стало самым крупным с 2016 года
Лондон, 31 июля, 2018, 23:35 — ИА Регнум. В июле текущего года падение мировых цен на нефть стало самым крупным с июля 2016 года, 31 июля передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Нефть
В настоящий момент баррель Brent оценивается на мировом рынке в $74,21, баррель нефти WTI — в $68,76. Падение цены на Brent за месяц составило более 6%, на WTI — около 7%.
Впрочем, два года назад ситуация для нефтяников была гораздо менее благоприятной — средняя цена на нефть марки Brent в $2016 году составляла $43 за баррель.
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