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Цены на нефть падают из-за России и ОПЕК

Экономика

Нефть марки Brent упала в цене до $74,81 за баррель

Цены на нефть падают из-за России и ОПЕК
ptra
Нефть

Лондон, 31 июля 2018, 21:06 — REGNUM  Мировые цены на нефть снизились на новостях о росте добычи в России и странах ОПЕК, 31 июля передает агентство Reuters.

С начала торгов октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 74 цента, до $74,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли в цене $1,15 доллара, баррель данной марки оценивается в $68,98.

В целом за июль нефть Brent подешевела на 6%, нефть WTI — на 7%. Настолько резкое снижение нефтяных цен не наблюдалось с июля 2016 года.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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