Фарах, Афганистан, 31 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Террористы взорвали автобус с гражданскими лицами в провинции Фарах в Афганистане, 31 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению местных властей, автобус был взорван бомбой с дистанционным управлением, установленной на трассе. В результате теракта погибли 11 человек. Ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.

Отметим, в то время как афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновили переговоры с военными, в Афганистане активизировались боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта «конкурирующая» группировка террористов за последние дни совершила несколько нападений в афганской провинции Нангархар.

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