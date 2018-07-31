Москва, 31 июля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Вслед за экспертами и участниками зернового рынка неблагоприятный прогноз на урожай зерновых в России обнародовал и директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв, заявивший о 15−20% снижении объемов производства зерновых и зернобобовых культур в 2018 году. Но только ли погодные условия повлияют на сокращение урожая?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Да, по итогам прошлого аграрного сезона в России было намолочено 135,3 млн тонн зерна, но его стоимость значительно (почти в два раза в сравнении с 2017 годом) упала ещё задолго до завершения уборочной компании. В таких случаях государство должно было включить один из механизмов государственного регулирования — зерновые интервенции, которые позволили бы временно скупить подешевевшую продукцию и продать её из закромов родины в более благоприятный период. Но, несмотря на просьбы регионов, правительство ограничилось лишь подачками в виде погектарной поддержки (на Алтае, к примеру, она составила порядка 150 рублей на гектар) и крохами на компенсацию вздорожавшего с мая дизтоплива (дотации регионы ещё не получили, обнародован лишь проект постановления правительства). Обо всех этих нюансах экстремальной посевной и уборочных кампаний редакция ИА REGNUM уже писала неоднократно.

Читайте также: То потоп, то засуха: экстремальная уборочная в России

Читайте также: Как посеем? Что пожнём? Экстремальная посевная в России

В отсутствие должной поддержки, ещё с конца 2017 года некоторые фермеры стали разоряться, а некоторые, опасаясь, что ситуация с ценами на зерновые повторится вновь, и вовсе предпочли перейти на другие культуры (рапс, просо) при минимуме средств на удобрения.

В целом, по сообщению сайта «Крестьянские ведомости», погодные условия в различных районах мира для роста культур остаются благоприятными. Впрочем, за ближайшие два месяца ещё многое может измениться. Говорят, к примеру, что в настоящее время создаются условия для возникновения уже хорошо известного феномена «Эль Ниньо» (комплекс изменений химических и термобарических параметров атмосферы и океана, принимающих характер стихийного бедствия).

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что урожай зерновых и зернобобовых в России окажется на 15−20% ниже показателей 2017 года заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

Об экстремальном характере сельхозработы свидетельствует информация из регионов: если юные территории европейской части страны страдали от жары и засухи, то регионы Сибири не смогли в оптимальные сроки завершить посевную из-за сырой и холодной погоды.