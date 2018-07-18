То потоп, то засуха: экстремальная уборочная в России

Светлана Шаповалова, , 15:23 — REGNUM

Экстремальная посевная в России плавно перетекла в не менее экстремальную уборочную кампанию. Если южные регионы европейской части страны страдали от жары и засухи, а потому были вынуждены досрочно приступить к уборочной кампании, то регионы Сибири не смогли в оптимальные сроки завершить посевную из-за сырой и холодной погоды. Теперь ситуация вновь поменялась. Регионы, страдавшие весной от заморозков и переувлажнения почвы, теперь тоже испытывают недостаток влаги.

Испытание погодой

Но и традиционным хлебным житницам России сейчас не легче. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства России (данные сайта «Крестьянские ведомости»), в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чечни, Крыма, Волгоградской области, Республики Алтай и Калмыкии. Кроме того, режим ЧС планируется ввести в Астраханской и Ростовской областях, наблюдаются засушливые явления на территориях Самарской и Саратовской областей, на части территории Ставропольского края. Всё это может привести к значительному снижению урожайности.

По оценке экспертов, общий объем потерь урожая может составить около 30 млн т, а валовой сбор зерна прогнозируется в пределах 100 млн т, в том числе пшеницы — 64,4 млн т. Тем не менее уборочная кампания, стартовала и стоит подвести некоторые промежуточные итоги.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 16 июля в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,9 млн га (в 2017 г. — 3,2 млн га). Намолочено 29,5 млн тонн зерна (в 2017 г. — 14,4 млн тонн), при урожайности 37,5 ц/га. Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 6,9 млн га (в 2017 г. — 2,3 млн га), намолочено 26,7 млн тонн зерна (в 2017 г. — 10,7 млн тонн), при урожайности 38,7 ц/га. Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 701 тыс. га (в 2017 г. — 565,4 тыс. га), намолочено 2,3 млн тонн (в 2017 г. — 2,4 млн тонн), при урожайности 32,8 ц/га.

Уборочная кампания в регионах

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 5,5 млн га, намолочено 21,3 млн тонн зерна (в 2017 г. — 10,5 млн тонн), при урожайности 38,6 ц/га. В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1,9 млн га, намолочено 6,9 млн тонн зерна, при урожайности 36,5 ц/га. В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 248,3 тыс. га, намолочено 944,7 тыс. тонн зерна, при урожайности 38 ц/га. В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 221,9 тыс. га, намолочено 363,4 тыс. тонн зерна, при урожайности 16,4 ц/га. Причём единственным регионом в Поволжье, где началась уборка, является сейчас Саратовская область.

По данным регионального Минсельхоза, 70% собранного зерна — третьего класса. «Берем качеством», — пояснили чиновники.

В Крыму обмолочено фактически 80% ранних зерновых культур (более 683 тысяч тонн). Уборочные работы состоялись на 427 тысячах гектаров из 547 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Урожайность в среднем составила 16 центнеров с гектара, — рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. Напомним, из-за засухи сельхозтоваропроизводители Крыма приступили к уборке ранних зерновых культур 1 июня 2018 года. По этой причине в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.

Сибирские нюансы

В сложной ситуации оказались сейчас регионы Сибири. Более 40% посевов из-за жары и последующего наводнения предстоит списать в Забайкальском крае. Предварительный ущерб от недобора урожая составит более миллиарда рублей. Особенно сложная ситуация в юго-восточных, хлеборобных районах Забайкальского края, заявила на днях губернатор региона Наталья Жданова. По её словам, правительство Забайкальского края получило заверение от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в том, что забайкальским аграриям будет оказана первоначальная помощь в размере 350 миллионов рублей.

Поля аграриев Алтайского края напротив уже десять дней страдают от сухостоя, хотя только неделю назад, 10 июля, в регионе отменён режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Скорее всего, несвоевременность действий местных властей связана со сменой власти — с 1 июня врио губернатора в регионе работает чиновник из Красноярского края Виктор Томенко. Фермеры даже шутку по поводу невнимания властей придумали:

— Зачем вводили режим ЧС?

— В связи с погодными условиями.

— А почему отменили?

— В связи с погодными условиями!

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«Мы так и не увидели к себе внимания, ни во время действия чрезвычайного режима, ни после него. Хотя вот-вот — и поля у многих аграриев начнут гореть. Но ни эта проблема, ни весенняя «головная боль» — с дождями и ростом цен на дизтопливо — не интересуют чиновников. С нами никто из них не разу их не обсуждал. Надеемся только на себя», — сообщил в разговоре один из фермеров в Ребрихинском районе Владимир Жданов.

Между тем о тяжелой ситуации с посевной кампанией в Новосибирской области председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву докладывал на днях врио губернатора Андрей Травников. Известно, что от федерального центра поступило подтверждение о возмещении части затрат аграриев (более 200 миллионов рублей) на приобретение ГСМ.

Интересно, что в правительстве региона отмечают прошлогодние заслуги российского правительства по компенсации зерновых железнодорожных перевозок и сетуют, что местные крестьяне за десятки лет его существования области так и не наладили экспортные поставки зерновых.

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Но сами участники зернового рынка видят проблему в другом — обрушение цен на пшеницу и отсутствие действенных механизмов регулирования зернового рынка, к которым они относят зерновые интервенции. Повторение прошлогодних проблем не исключено и в текущем сельскохозяйственном году, даже несмотря на прогнозируемое падение объемов урожая.

Цена уборочной

Напомним, цена за тонну пшеницы третьего класса в сибирских регионах в 2017 году стала падать ещё задолго до окончания уборочных работ. Крестьяне были вынуждены продавать плоды своего труда по цене, вдвое меньше той, что они получали за зерно в 2016 году (вместо 10−12 рублей за тонну давали 5−6 тысяч).

Несмотря на просьбы региональных властей, правительство до последнего тянуло с проведением зерновых интервенций, а потом и вовсе заявило об отсутствии необходимости в них. Перекупщики вплоть до начала новой посевной кампании скупали зерно за бесценок.